センチュリーのSUVが出る――。

当初は噂話に過ぎなかった嘘のような話が現実味を帯びてきたのは、昨年だっただろうか。スクープ系メディアを中心に、自動車メディアが前代未聞のSUVが現実となることを伝えはじめた。

発表会の壇上に現れた2台

そして2023年9月6日、トヨタ自動車は「Century with New Body Type World Premiere in Japan」と題して発表会を実施。トヨタ自動車取締役・執行役員 デザイン領域統括部長のサイモン・ハンフリーズ氏のプレゼンテーションとともに、ついにセンチュリーのSUVがその姿を現した。

発表会の壇上に現れたのは2台で、1台はグレーとシルバーの2トーンカラー、もう1台はカーキグリーンとグレーの2トーンカラーをまとっていた。

グレー/シルバーのほうは、まさに“センチュリーのSUV”といった風情。

対してカーキグリーン/グレーのほうは、よく見ればカーボン製のエアロパーツがついており、グリルには小さなGRのバッヂがつく。

セダンのセンチュリーGRMNは世界で2台だけが作られた豊田章男スペシャルの特別仕様だったが、SUVモデルではGRもラインナップに加わるようだ。