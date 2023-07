BTSの2019年に発売された6枚目のミニアルバム「MAP OF THE SOUL:PERSONA」と2020年に発売された4枚目のアルバム「MAP OF THE SOUL:7」はユング心理学にインスパイアされている。

BTSは自分たちの言葉で語ることを大切にしているグループであり、そのために自分たちが何者であるかを問い続けてきた。そういう彼らがユング心理学へと導かれたのは興味深い符合に思われる。

BTSがソウルのエリートではない地方出身者で、入った芸能プロダクションも大手ではない弱小という、マージナル(周縁)の要素を持っていたことがマージナルな人たちを惹きつけて、「私の心理学だ」と感じさせるところのあるユング心理学と共鳴したのかもしれない。

「MAP OF THE SOUL」に込められた思い

そもそも「MAP OF THE SOUL」というタイトル自体が、スイス在住のアメリカ人ユング派分析家であるマレー・シュタイン(Murray Stein)の著書からとられている。

マレー自身は世界的に知られた著名なユング派分析家であり、彼の著書の『Map of the Soul』はユング心理学をわかりやすく解説した名著であるが、ユング派界隈では知られていても一般的な知名度があったわけではない。

それがBTSがアルバムのタイトルに採用したことで、ユング心理学への興味の裾野を広げたわけであるから、ユング派分析家はBTSに足を向けて寝られない。