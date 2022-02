いまだ世界で新型コロナウイルスが猛威を振るう中、北京2022オリンピック冬季競技大会が無事に閉幕しました。スキージャンプにカーリング、スノーボードにフィギュアスケートやスピードスケートなど、見どころいっぱいの大会でしたね。

東京2020オリンピックと短い間隔で開催されるなか、オリンピックマークを目にする機会も多かったのではないでしょうか。皆さんは、あの5つの輪がオセアニア、アジア、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカの五大陸を意味しているというのはご存じでしたか。また、それぞれ異なる色が使われているのですが、どんな色だったか覚えていますか。

今回は色をテーマに、オリンピックマークで使用されている5つの色を含んだ英語の表現を紹介します。新型コロナウイルスの感染拡大が収束して、海外に行ったり、外国の方が来日したりするようになったら、これらの表現を使いこなして、楽しく英語を話したいですね。

5色の輪は、どれがどの大陸?

オンピックマークの輪は赤・黒・青・黄・緑の5色。実はどの色がどの大陸を表しているのかは決まっていないそうです。このオリンピックマークは「近代オリンピックの父」と呼ばれるピエール・ド・クーベルタンというフランス人が考案したそうです。この5色に地色の白を加えた6色で、世界の国旗のほとんどを描くことができるという理由で、これらの色が選ばれたのだとか。

ではさっそく、この5色を使った表現を見ていきましょう。オリンピックマークの色の並び順は、オリンピック憲章で決められているそうですね。左から青・黄・黒・緑・赤という並び、今回はこの順にならって、blue(青)から紹介します。blueを含む表現は数多くありますが、今回は4つ選んでみました。

out of the blue 突然に、不意に

have the blues 塞ぎこんでいる

once in a blue moon めったに~しない

blue blood 高貴な血筋

out of the blueのthe blueは空のことを指していて、ニュアンスとしては「青天の霹靂」と同じです。青空だったのに、突如雷が響いたり稲妻が走ったりという状況です。何か予期していなかったことが突然に起きたときに使用します。日常会話でよく使われますので覚えておいてください。