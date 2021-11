混同多発！｢many｣と｢a lot of｣は同じじゃない

mustとhave to、startとbeginなど、学生時代に同じ意味だと習った英語表現、ざっと思いつくだけでもけっこうありますよね。テストや授業などで、書き換え問題としてよく出されませんでしたか。

当時、一生懸命覚えたこれらの表現や文法。実際の会話でも同じ意味として使えるときもありますが、場面や文脈、微妙なニュアンスの違いによって使い分けが必要なときも意外に多いのが実際です。

今回はそんな表現の中から、皆さんも使う機会の多いmanyとmuch、a lot ofなどの数量を示す表現を取り上げます。

ちょっとだけ想像してみてください。緊急事態宣の解除に伴い、ここのところ街や電車に人が増えてきましたが、この状況でたくさんの人を見たとき、皆さんだったら英語でWow, there are many people!(うわ、人が多いね!)と言いますか、それともWow, there are a lot of people!(うわ、人がいっぱいいるね!)と言いますか。知らないうちに、意図せぬニュアンスを相手に伝えているかもしれませんよ。ではさっそく、これらにどんなニュアンスの違いがあるのか、一緒に見ていきましょう。

まずは基本文法の復習を

「たくさん」という意味を表す単語やフレーズはいくつかありますが、修飾する名詞の種類によって使い分けのルールが決まっています。まずは、修飾したい名詞が可算名詞(数えられる名詞)なのか、不可算名詞(数えられない名詞)なのかをチェックしましょう。それによって使える数量表現が異なります。

a lot ofやlots ofは可算名詞にも不可算名詞にも使える便利な二刀流。これは気軽に使えそうですね。

I bought lots of things.(いっぱい買っちゃった)〔可算〕

We have a lot of time.(時間はたっぷりあるぜ)〔不可算〕

a lot ofとlots ofはどう違うのか気になった方もいるかもしれませんね。こちらは後ほど説明いたします。