「取り除く=remove」「認可する=authorize」「明晰な=percipient」……。英語を話せるようになりたい人は、こうして「1つの意味=1つの表現」と、大量に丸暗記をしようとしてしまいがちです。

多義語を使いこなすと、英語でグローバルに活躍できる

英語の多義語は、状況に応じて異なる意味を持つため、ひとつの単語をさまざまな文脈で使い回せる便利さがあります。世界の非ネイティブエリートたちは、その多義語をうまく使いこなすことで、英語でグローバルに活躍しています。

例を挙げると、obviousは「明らかな」や「明白な」という意味を持つ単語です。

It was obvious to everyone that the meeting had been canceled.は「会議がキャンセルされていることは全員に明らかでした」という意味になります。

obviousは、「誰にとっても明らかでそれくらいわかっているはず」というニュアンスを含んでいるため、聞き手に対してややきつい印象を与えることもあります。そこで、同じ意味を持つclearに言い換えることで、相手に配慮した伝え方で、丁寧な印象を残せます。

このように中学レベルの簡単な単語を効果的に駆使することで、相手との会話を円滑に進めることができるようになります。このスキルが、英語を母語としないエリートたちが、世界で通用する英語を話す秘訣となっているのです。