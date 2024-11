bitchを下品な言葉と敬遠していたら会話が成立しない!

bitchというスラングはネイティブの日常会話には実に頻繁に登場するので、下品な言葉と敬遠していては会話が成立しないほどです。また、この言葉の本来の意味は《メス犬》ですが、日本で見聞きする《淫乱女・尻軽女》といった性的な意味合いはほぼ無く、これは和製英語が完全に暴走しているケースです。

日常会話におけるbitchの使用法は大きく4つあります。名詞と動詞として使用できます。

①【名詞】性格の悪い女

The immigration officer was an unbelievable bitch.

(女性の)入国管理官は信じられないほど態度が悪かった

②【名詞】情けない男、言いなりになるヤツ

Don’t be a little bitch.

情けない態度はやめろよ

③【名詞】不快で面倒な事柄

It was a real bitch to file my tax returns.

確定申告、超めんどかった

④【動詞】グチる

The boss likes to sit around and bitch about everything.

(上司は)何もせずにただグチるのが好きなのよ