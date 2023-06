対話型のAI(人工知能)「チャットGPT」の社会実装が進んでいる。

情報の正確性や著作権侵害などの問題点や、事務作業などの業務への活用による雇用への影響などが焦点になりやすいが、AIとの会話が「退屈しのぎになる」「孤独が紛れる」といった声が少なくなかった。筆者の周りでも「SNSでのやりとりよりも面白い」「友達がいらなくなるかも」といった冗談交じりの感想を耳にした。実はこれが意外とありえそうな未来を示しているのである。

チャットボットが普及すると人間関係が変わる?

この分野で先を行っているアメリカでは、コロナ禍を通じて対話型のAIチャットボットが急速に人々の生活に浸透した。ボストン・グローブ紙は、チャットボットとの関係の詳細をオープンにするオンラインコミュニティのメンバー数十人にインタビューし、アルコール依存症や配偶者との死別などに対する心理的なサポートに役立っている実態を紹介。「技術的な限界はあるものの、交友関係を提供するチャットボットは、孤独や精神的な危機に直面している何百万人ものアメリカ人の心をすでに掴んでいる。

チャットボットは、人間の最も基本的な欲求である社会的交流に応え、セラピストや友人、さらには恋人の代わりとなり、一見、何もしない代わりに無限の受容を与えてくれる」と述べた(Anna Oakes and Diego Senior/People are falling in love with chatbots/2023年2月14日/The Boston Globe)。