アメリカ人コーチから学んだ「アクノレッジ」

1997年に日本初のコーチング専門会社を創業するにあたり、私たちはその前年、アメリカから1人のエグゼグティブコーチを招きました。

彼の名前はデービッド・ゴールドスミス。

後に私たちが提携することになるアメリカのコーチ養成機関「コーチ・ユニバーシティ」(現コーチ・ユー)のプレジデントです。「コーチングとは何か?」ということについては、このデービッドからすべて教えてもらいました。

4日間の滞在日程が終わりに近づき、私たちは10人ほどのメンバーで、デービッドを取り囲んでミーティングをしていました。

話すべきことを全て話し終わり、立ち上がろうとすると、デービッドが言いました。

「Wait、I’d like to acknowledge you all」

日本語にすれば「ちょっと待って。ここにいる全員をアクノレッジしたい」ということでした。

そしてデービッドは、10人ひとりずつについて、その人が彼の滞在中、何をしてくれたか、どんな会話を交わしたか、その人のことを彼がどう思い、どう感じたのか、そして、その人が今後日本におけるコーチングの発展にどのような役割を果たしうるか、とても丁寧に伝えてくれました。