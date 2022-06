いちばんよく使われる口癖「Think Big」

アマゾンにはOLP(Our Leadership Prinsiples)という14項目からなるリーダーシップ理念があります。「Learn and Curious(学び、そして興味を持つ)」「Dive Deep(より深く考える)」「Insist on the Highest Standards(つねに高い目標を掲げる)」など、これらはアマゾニアン(アマゾンの社員)たちが口癖のようにしている言葉です。リーダーシップ理念とは、経営者や管理職の理念というわけではなく、アマゾニアン全員がリーダーシップを持って働くための行動指針なのです。

そのOLPの中でも「Think Big(広い視野で考える)」は、いちばんよく使われるかもしれません。いま自分がいる世界の中だけで判断せず、視座を高くしてものごとを考えなさいということです。

自分では気づかないうちに近視眼的になって、目の前のことしか見えなくなることもあるかもしれません。そんなとき、「もっと世界を広く見て、その中で自分がどうあるべきかを考えていくことが必要じゃないの?」と言っているのがThink Bigです。

Think Bigはいろいろなプロジェクトを始めるにあたり、「Think Bigが足りないんじゃない?」「もうちょっとThink Bigしたほうがいいんじゃない?」という感じで、よく出てくる言葉でもあります。