偉人たちが残した｢ポジティブになれる｣英語名言

エイブラハム・リンカーンの名言

1.エイブラハム・リンカーン Abraham Lincoln 1809-1865

アメリカ合衆国第16代大統領。ケンタッキー州生まれ。初めは弁護士であったが、共和党議員となった。1863年南北戦争下に奴隷解放を宣言、1864年再選、翌年南部人によって暗殺された。「人民の人民による人民のための政治」という民主主義の理念を説いたことでも有名。

【ポジティブ名言】

Most people are about as happy as they make up their minds to be.

ほとんどの人は、おおよそ自分がなろうと決断した分だけ幸せになれる。

■as 〜 as ...

as 〜 as ... は「…と同じくらい~」。程度が同じであること(同等比較)を表します。

The movie was as interesting as I had expected.

(その映画は期待どおりおもしろかった)

How you say it is as important as what you say.

(言い方は、言う内容と同じくらい大切だ)

■Think more

人間にとって何が幸せかといえば、私は、自分の興味のあること、好きなことをして、人生をまっとうすることだと思います。例えば、音楽の好きな者が、音楽で生計を立て、生涯音楽の世界に没頭して人生を送ることができれば、その人の人生は幸せな時間をすごしたといえるでしょう。これは、画家や作家などについてもいえます。

そのためには、自分がなろうと決断し、行動を起こし、多大な情熱と努力を自分の好きなことに惜しみなく注ぎ込まなければいけません。激烈な競争にも打ち勝たなければなりません。心理学では「自己実現」をもって最高の理想的な生き方としています。自己実現とは自分の個性を発揮し、自分らしく生きることによって人生における充実感を得ることとされています。