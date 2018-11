｢途上国の女の子｣差別や危険が当然な日常

10月11日は、「国際ガールズ・デー」です。差別や危険にさらされる途上国の女の子たちの実態を、皆さんは知っているでしょうか? 世界の非識字人口の約3分の2が女性(※1)だというデータが発表されています。また、途上国では約3人に1人の女の子が18歳未満で結婚(※2)。15~19歳の女の子のうち、15歳以降になんらかの身体的暴力を受けたことがあると回答した女の子も、約4人に1人(※3)いると言われています。 (※1:The World’s Women 2015 Trends and Statistics (United Nations, 2015)より)

(※2:Marrying Too Young (UNFPA, 2013)より)

(※3:A Statistical Snapshot of Violence Against Adolescent Girls (UNICEF, 2014)より)

そんな女の子たちへの投資を呼びかける国際NGOがあります。イギリスに本部を持つ、国際NGOプラン・インターナショナルです。21の支援国が、アジア、アフリカ、南米など途上国51カ国で活動を行っています。これまでに4000万人を超える人々を支援。住民たちの自立を促す活動を続けています。