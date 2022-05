大学受験、資格試験、ビジネス、海外旅行、日常会話、海外ニュース、映画、洋書など、どんなことであれ誰であれ、英語を学ぶうえで、きちんと理解しておく必要があるのが「英文法」です。

今回はGW中に英語を勉強したいという人に向けて、英文法の中でも基本でありながら、意外と混乱しがちな「現在形」「現在進行形」「現在完了形」「助動詞+have 過去分詞(p.p.)」「冠詞」について、スタディサプリの人気講師である関正生氏が、5日連続で解説します。

2日目は「現在進行形」です。

進行形はその瞬間の動作を表す

進行形(be -ing)の核心は「途中」

I’m reading your Facebook page.

今、君のフェイスブックを見ているところだよ。 ※「見ている途中」

進行形はその瞬間の動作を表します。中学までなら「今まさに ~している 」という訳語で十分ですが、その発想では高校範囲の用法・例外を丸暗記することになってしまいます。みなさんは少しだけ修正して、「~している」ではなく、 進行形は「~している途中」 と考えてみてください。

例えば電話の相手が、I’m cooking dinner.と言えば、それは「夕飯の準備をしている途中なんだけど」というメッセージになりえます。今この瞬間のみなさんは、You are studying English.「英語を勉強している途中」ですね。

※簡単な文では「途中」と考えるメリットを感じられないでしょうが、この発想が後で大活躍します。