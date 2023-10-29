"拥有百万中国粉丝"的日本模特,走近令人惊讶的她 "洛丽塔时尚模特"为何在海外大受欢迎？

カネコ シュウヘイ : 編集者・ライター 著者フォロー
2023/10/29 6:01
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作为日本洛丽塔协会的“会长”,她在中国也得到了深厚支持。
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洛丽塔时尚,是起源于日本的一个时尚流派。 其特点是让人联想到中世纪公主或人偶的裙装风格。 作为一种 "来自日本的亚文化",它在全世界广受青睐。

青木美沙子是一名洛丽塔时尚模特,也是一名上门护士,她在17岁时被“洛丽塔”的世界所吸引,现在40岁了,仍然自豪地从事着自己的工作。

虽然洛丽塔在日本被认为是一种小众时尚,但近年来在中国却掀起了一股“洛丽塔时尚热潮”。 在这股热潮的推动下,她在中国的社交网络上拥有“100万”粉丝,是深受欢迎的影响力人物（俗称“网红”）。

她在模特方面的工作重心,已从台前被摄影的模特,转为幕后与公司合作开发商品。青木受到“10多家公司”的热切关注,背后的原因是什么呢？

40岁的她,仍坚持护士+"洛丽塔时尚"的生活方式

自 17 岁以来,她一直坚持自己的风格

青木既是洛丽塔时尚模特,也是上门护士。本文聚焦的是前者,她作为模特的活跃经历。

17岁时,她因成为一家时尚杂志的街头模特,而迷上了“起源于日本”的洛丽塔时尚世界。

一路走来,虽然也有人嘲笑她“过了25岁就应该放弃洛丽塔”或者叫她“洛丽塔老太婆”,但她没有因这些话而动摇,一直坚持到现在40岁,仍然保持着自己的风格。

26岁时,她被日本外务省选拔为“可爱大使（流行文化宣传使者）”,访问了25个国家45个城市。此后,青木作为洛丽塔时尚界的领军人物,曾持续活跃在海外多国,现在她主要活跃在日本和中国。

在模特的工作中,她不仅是拍摄对象,还从策划阶段开始就全力以赴地参与企业的合作商品开发。

在中国迅速增长的直播电商市场上,她也在不断取得成绩,这可能是将来活跃于全世界的“影响者战略”的伏笔。

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