｢ネット｣で悪質行為を繰り返す人の思わぬ正体

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出制限で発生した巣ごもり消費を追い風に、ゲーム業界が好調だ。オンラインゲームは、直接会わなくともコミュニケーションがとれる。一方で、オンラインゲームではプレーヤー同士がののしりあったり、暴言を吐いたりと無礼な言動が問題となることも。たかがオンラインゲーム内のことと思うかもしれないが、意外にもその影響力は計り知れない。リモートの無礼さについて著者はどう考えているのか。「職場の無礼さ」の研究に20年を捧げた著者の集大成である『Mastering Civility: A Manifesto for the Workplace』。同書の日本語版『 Think CIVILITY(シンク・シビリティ)「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である 』には掲載しなかったコンテンツを翻訳・編集してお届けする。