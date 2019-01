インフルエンザを英語で語るときの注意点

今年は昨年より1週間早く、インフルエンザの流行が警報レベルを上回ったようですね。確かに、筆者の周辺でも1月の半ばあたりから急激にインフルエンザにかかっている人が続出しています。

毎年1~2月はインフルエンザが流行しますが、今回はそれにまつわる英語表現について紹介していきます。

みんな大好きインフルエンザ?

ようやく新年ムードも薄れてきた、成人の日が終わったあたりの時期から、研修を欠席する人が増えてきました。

先週のある化粧品メーカーでの研修では、8人のクラスを担当していたのですが、なんとそのうちの4人が欠席。さすがに驚いて、どうしたのか尋ねると、研修生のひとりハナコさんが

✕ Influenza is very popular at my office. (私の会社ではインフルエンザが大人気です)

と教えてくれました。

「インフルエンザが流行っている」と言いたいのはすぐにわかったのですが、これでは「インフルエンザが大好き」みたいに聞こえてしまいます。popularというのは「流行っている」と訳されることが多いですが、liked by a lot of people (たくさんの人に好かれている)という意味ですので注意してください。

英語で「インフルエンザが流行っている」と言いたいとき、会話では

○ The flu is going around. (インフルが流行っている)

と言うのが一般的です。