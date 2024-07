ハリウッドが、喜びに沸いている。『デッドプール&ウルヴァリン』や『インサイド・ヘッド2』のおかげで映画館に人が戻ってきたからではない。もちろんそれも嬉しいが、民主党の次期大統領候補がカマラ・ハリスでほぼ確実となり、一気にムードが盛り上がってきたからだ。

圧倒的に民主党支持者が多いハリウッドには、先月下旬のトランプとバイデンのテレビ討論会以来、暗いムードが立ち込めていた。バイデンの再選を望んできた人々も、明らかに歳を取った彼の姿を目の当たりにして「これではトランプに勝てない」と、頭を抱えたのだ。

そこで支持者の間から出てきたのが、バイデンに撤退してもらい、新たな候補を立てるべきだという主張。その直前までバイデンに寄付をしてきたドラマ『LOST』のクリエイター、デイモン・リンデロフは、状況を野球の試合に例え、「リリーフ投手に変わるまで寄付を止めよう」と呼びかけた。

ジョージ・クルーニーも新候補を望んでいた

長年のバイデン支持者である映画監督ロブ・ライナー(『スタンド・バイ・ミー』『恋人たちの予感』)も、「トランプが勝って民主主義が失われることを避けるために」と、撤退を呼びかけた。

中でも、ジョージ・クルーニーが「I Love Joe Biden. But We Need a New Nominee(私はジョー・バイデンが大好きだ。だが、私たちには新たな候補者が必要)」という見出しの意見記事を「The New York Times」に寄稿したことは、大きな注目を集めた。しかし、続投への意志を曲げないバイデンを支持し続ける人、あるいは気遣って本音を言えない人も多く、意見にまとまりがなかった。