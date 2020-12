7畳1Kでも快適､在宅勤務はかどる部屋の作り方

コロナ禍のため、外出自粛を余儀なくされた2020年。働くうえでもテレワークを導入する企業が増え、自宅にいる時間が今までに比べて圧倒的に長くなったという人が多いのではないでしょうか。大掃除や断捨離を行う人が増える年末年始のこの時期。心地よい部屋作りを提案している、make my room by Little Roomsの新著 『 小さな部屋で広く暮らす 』を一部抜粋・再構成し、7畳1Kのワンルームでも快適に過ごせる部屋や仕事に打ち込める環境の作り方をお届けします。