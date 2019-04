メガバンクの先を行くシンガポールDBSの凄み

自己破壊によって生まれ変わる

日本では一般的には知られていませんが、世界中の金融関係者から注目を集めている銀行がシンガポールにあります。それがDBS銀行です。DBS銀行の名を世に知らしめたきっかけは、金融専門情報誌『ユーロマネー』による極めて高い評価です。

ユーロマネーは「World's best digital bank」の称号を、2016年と2018年の2度にわたりDBS銀行に与えました。また『グローバル・ファイナンス』誌が選ぶ「World’s Best Banks 2018」においても、DBS銀行はアジア初の「Best Bank in the World」を受賞しています。 DBSは、本来は「The Development Bank of Singapore」の略称ですが、今では「Digital Bank of Singapore」の意味を持ち始めています。

では、DBS銀行がゴールドマン・サックスやJPモルガンなど、デジタルトランスフォーメーションに取り組む名だたる銀行を抑えて「ベストバンク」に選ばれた理由は、どこにあるのでしょう。