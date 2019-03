くしゃみに鼻水｢花粉症｣は英語でこう表現する

くしゃみや鼻水、目のかゆみに涙。皆さんは花粉症をお持ちですか。春になると、スギの花粉症で悩まされる方が多いですが、筆者もその一人。統計的には、日本国民の4人に1人がかかっているのだとか。筆者は年間鼻水排出量の3分の2くらいが、バレンタインデー前後からゴールデンウィーク明けくらいまでの間に出るくらいの感覚です。

今回はこの国民病とも言うべき花粉症にまつわる英語表現をいくつか紹介いたします。

花粉症の症状あれこれ

筆者の花粉症は毎年、目のかゆみで幕を開けます。「目がかゆい」というのを英語にすると

My eyes are itchy. (目がかゆい)

というのが一般的です。itchyというのは「かゆい」という形容詞で、もちろん体のほかの部位にも使用できます。そして、目のかゆみの後に訪れる症状は、染みるような感覚。さらに進むと、目がうるうるとしてきて、最後に充血します。

これを英語にしてみましょう。

My eyes are burning. (目に染みるような感じがする)

I have watery eyes. (涙目になっている)

My eyes are red (bloodshot). (目が充血している)

もちろんこれらの文は、花粉症以外の症状のときにも使えますので、覚えておくと便利でしょう。