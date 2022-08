先日、フィンランドのサンナ・マリン首相(36)が友人たちと踊る動画(下に掲載※音声にご注意ください)が流出、激しい批判が沸き起こりました。はしゃぐ様子からフィンランドの野党勢力は「薬物の使用」を疑う声が上がり、本人は自費で早々と薬物検査を受診。結果は陰性でした。にもかかわらず、その後も、踊っている姿などをめぐって「一国の首相として、ふさわしくない」など批判の声が相次ぎました。

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw