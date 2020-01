｢ウイスキー派｣に教えたい英語での注文のコツ

最近は糖質制限ブームもあって、飲み会でハイボールを注文する方も増えましたよね。筆者はそのためではないのですが、もともとお酒といえばウイスキー派。ウイスキー仲間が増えたようで嬉しく感じます。

今回は、そんなウイスキーについての英語にまつわるお話です。さまざまな飲み方が楽しめるウイスキー、海外のバーでも自分の好きな飲み方で注文できるように、基本的な表現を覚えてみてはいかがでしょうか。So, what can I get you? (ご注文、何にしますか)

ウイスキー飲み方いろいろ

筆者は食事中にウイスキーを飲むときは、ハイボール。じっくりウイスキーを堪能するときには、基本的にはストレート。そして、バーボン(アメリカンウイスキー)だけはロックで飲むのが好きです。

あまりウイスキーになじみがないという方でも、ハイボールや水割りなどは意外に身近に感じられるのではないでしょうか。飲み方のバリエーション豊かなウイスキーですが、英語でこれらを注文するときにはどのように言えばよいのか、一緒に見ていきましょう。

ストレート neat ロック on the rocks ハイボール (whisky) and soda 水割り (whisky) and water

まずは、この4つを覚えておくと便利でしょう。「ストレート」は英語でもstraightと言うことができます。straightとneatは同じ意味なのですが、似たような名前のstraight upという飲み方があり、ネイティブでも混同することがあるようなので、「ストレート」を頼みたいときにはneatを使うと確実です。

ちなみに、発音は一緒ですが、neet(ニート)とは別の単語です。neetはnot in education, employment, or training(学生でもなく、就労者でもなく、職業訓練中でもない)の頭文字から来ています。