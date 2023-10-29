为了源自日本的时尚文化,"双重身份"的她活跃于海内外

40岁的她,仍坚持护士+"洛丽塔时尚"的生活方式 为了源自日本的时尚文化,"双重身份"的她活跃于海内外

作为源于日本的“洛丽塔时尚”的第一人

洛丽塔时尚并没有明确的定义。

一般人们可能会联想到的,是以黑白为基调、褶边上装饰着蕾丝、缎带之类的“哥特洛丽塔（Gothic Lolita）”,但其实是有多种样式类别的。当青木告诉我这是一种起源于日本的时尚文化时,我感到非常惊讶。

在洛丽塔时尚的世界中,青木作为洛丽塔时尚模特的第一人,主要活跃在“日本和中国”。她还与企业合作进行产品开发,目前签约的企业“有十来家”。

她通过X（原Twitter）、Instagram等社交媒体,以及TikTok、YouTube等视频平台,向全世界传播洛丽塔时尚的魅力。

她在有着独立互联网生态的中国,也拥有多个社交媒体账户,在直播电商非常火爆的中国电商平台“淘宝”上也颇受欢迎。

她出生于1983年6月,现年40岁。

从颇早到现在,她曾被一些人讥笑为“洛丽塔老太婆”,但她从不屈服于外界的嘲讽,一直坚持着自己的生活方式。