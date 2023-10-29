40岁的她,仍坚持护士+"洛丽塔时尚"的生活方式 为了源自日本的时尚文化,"双重身份"的她活跃于海内外
洛丽塔时尚,是起源于日本的一个时尚流派。其特点是让人联想到中世纪公主或人偶的裙装风格。作为一种 "来自日本的亚文化",它在全世界广受青睐。
青木美沙子作为在洛丽塔时尚界的第一人,活跃于世界各国。现年40岁的她,以日本和中国为主,继续积极地开展活动。
17岁时,她因成为读者模特,进入了洛丽塔时尚的世界。同时,她还拥有在大学附属医院工作的经验和正式护士资格,是一名上门护士,她的“双重身份”生活方式,令人惊讶。
在这个很多人都想成为“更好的自己”的时代,青木的经历,以及不屈服于他人冷言冷语、坚持自我风格的态度,也许能给生活在当代的人们一些勇气。
作为源于日本的“洛丽塔时尚”的第一人
洛丽塔时尚并没有明确的定义。
一般人们可能会联想到的,是以黑白为基调、褶边上装饰着蕾丝、缎带之类的“哥特洛丽塔（Gothic Lolita）”,但其实是有多种样式类别的。当青木告诉我这是一种起源于日本的时尚文化时,我感到非常惊讶。
在洛丽塔时尚的世界中,青木作为洛丽塔时尚模特的第一人,主要活跃在“日本和中国”。她还与企业合作进行产品开发,目前签约的企业“有十来家”。
她通过X（原Twitter）、Instagram等社交媒体,以及TikTok、YouTube等视频平台,向全世界传播洛丽塔时尚的魅力。
她在有着独立互联网生态的中国,也拥有多个社交媒体账户,在直播电商非常火爆的中国电商平台“淘宝”上也颇受欢迎。
她出生于1983年6月,现年40岁。
从颇早到现在,她曾被一些人讥笑为“洛丽塔老太婆”,但她从不屈服于外界的嘲讽,一直坚持着自己的生活方式。
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