2月24日に始まったロシア軍のウクライナへの侵攻。国連は民間人の死者が1月で1000人を超えたと発表した。国連人権高等弁務官事務所によると、侵攻後に死亡した子どもは78人、負傷したのは105人にのぼるという。

一方、日本のメディアは多くが首都キエフから撤退し、取材拠点を西部のリビウや隣国に移した。そうした中、キエフに入った日本人写真家が10日間にわたり見聞きした状況を3回にわたって掲載する。今回が2回目。

キエフの象徴、マイダン広場の現在

開戦16日目、3月11日13時23分、この日何度目かの空襲警報が鳴った。街を警備する兵士が避難を促す。キエフの中心部、マイダン広場にいた筆者は避難のため地下街に降りた。

この広場は2014年に起きた民主化運動「ユーロマイダン革命」の舞台だ。ソ連崩壊後、ロシアは広大な面積と旧ソ連第2の人口を有する隣国ウクライナに関心を寄せていた。一方、国民の多くは貧しさからの脱却を期し、EUへの加盟に希望を抱いていた。

そんな中、親ロシア派のヤヌコビッチ大統領がEUとの連合協定締結に向けた準備を停止すると発表した。怒りに火がついた国民はマイダン広場に結集。デモの参加者は10万人以上にふくれあがり、治安部隊との衝突で100人以上の死者が出た。

騒乱を受けて、ヤヌコビッチ大統領はロシアに亡命し、政権は崩壊した。そして、ロシアはクリミア半島を一方的に併合した。ロシアとウクライナの紛争はそのときから続いている。

修道院の前の壁にはこんなタイトルの下、大勢の兵士の遺影が並んでいた。

〈MEMORY WALL OF FALLEN DEFENDERS OF UKRAINE IN RUSSIAN-UKRAINIAN WAR(ロシアーウクライナ戦争で亡くなったウクライナ兵の記念碑)〉

その数およそ4000人。最初の一人の死亡日は2014年3月18日だった。時折、女性兵士も混じる遺影から、血と涙が絶え間なく流されてきた紛争の根深さを感じた。