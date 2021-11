誰でも｢30分｣で絵が上手く描ける！超簡単3秘訣

優れたテレビ番組、テレビ業界の功績に与えられる、最も権威ある文化賞のひとつ「エミー賞」も受賞し、2011年に出版した初の著書『You Can Draw in 30 Days』(未邦訳)は、全世界で大ベストセラーになるなど、世界中で人気を博している。

そのキスラー氏がこの度、前著をさらに進化させた「超時短30分バージョン」として、「キスラー式メソッド」をすべて1冊に凝縮した

「絵を描くのが苦手な人」の根本理由

私は毎年、数万人の大人や子どもたちに向けて絵画教室やワークショップを開いて絵の描き方を教えています。また、2011年に大人向けの「絵の本」として、『誰でも30日で絵が描けるようになる本(You Can Draw in 30 Days: The Fun, Easy Way to Learn to Draw in One Month or Less )(未邦訳)』を出版し、世界的な大ベストセラーとなりました。

しかし、私がこれまでたくさんの人に絵の描き方を教えてきましたが、なかには「『自分で絵を描く』なんて、考えただけでぞっとする」という人が必ずいました。「真っ白な紙を目の前にすると、鉛筆をもつ手が固まってしまう」というのです。

どうして「真っ白な紙を目の前にすると、鉛筆をもつ手が固まってしまう」のでしょうか? それは、きっと、「どこから描きはじめたらいいのか見当もつかず、『失敗するかもしれない』と不安になる」からだと思います。

でも、そんな人でも、「ちょっとしたコツ」を知って、紙の上に鉛筆の先を置けば、すぐに絵を描くことが好きになるのです。

そのコツというのは、「3つの基本ポイント」を押さえるだけです。本記事では、私が考案した「誰でも30分で絵が上手く描ける『3つの基本ポイント』」を紹介します。