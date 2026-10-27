ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【62】ARK／小型養殖モジュールを販売 2分で読める 公開日時：2026/10/27 11:30 有料会員限定 9月にシリーズAで13億円調達。導入先の拡大などを目指す（写真：ARK） 金子 弘樹 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］ARK（アーク） ［設 立］2020年12月 ［資本金（資本準備金含む）］1億円 ［社員数］24人／46人 ［代表者名］栗原洋介 ［所在地］神奈川県平塚市 この記事は有料会員限定です 残り 557文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #環境 #スタートアップ #中東 関連業界 #漁業・水産 #水処理プラント 関連企業 #アーク 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/27 更新 71 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【63】LacuS／高齢化社会を支える完全栄養食 前の記事 すごいベンチャー【61】Aqua Theon／日本の海藻素材で世界に挑む 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 韓国スタートアップに広がる｢日本ファースト｣AIやデザイン､福祉まで｢輸出先｣ではなく事業計画に最初から組み込む理由 負債1.5億円で倒産《コオロギ昆虫食》元社長が明かす再起策｢狙うは鳥向けインフルワクチン｣｢もう一度リベンジする｣ 金子 弘樹 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 かねこ ひろきHiroki Kaneko 横浜市出身で早稲田大学政治経済学部を卒業。2023年4月東洋経済新報社入社。現在は外食業界を担当。食品ロスや排出量取引など環境問題に関心。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0