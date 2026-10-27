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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【62】ARK／小型養殖モジュールを販売

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小型養殖モジュール
9月にシリーズAで13億円調達。導入先の拡大などを目指す（写真：ARK）

［社 名］ARK（アーク）
［設 立］2020年12月
［資本金（資本準備金含む）］1億円
［社員数］24人／46人
［代表者名］栗原洋介
［所在地］神奈川県平塚市

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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金子 弘樹 東洋経済 記者
かねこ ひろきHiroki Kaneko

横浜市出身で早稲田大学政治経済学部を卒業。2023年4月東洋経済新報社入社。現在は外食業界を担当。食品ロスや排出量取引など環境問題に関心。

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