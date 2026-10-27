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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【66】ストーリーライン／高品質デカフェの製造技術を開発

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岩井代表
岩井代表は娘の妊娠を機にデカフェに着目、ルワンダ支援で産地課題を知り創業（写真：編集部撮影）

［社 名］ストーリーライン
［設 立］2018年7月
［資本金（資本準備金含む）］5891万円
［社員数］9人／17人
［代表者名］岩井順子
［所在地］宮城県仙台市
   大学発    連続起業家 

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生田 隆之介 東洋経済 記者
いくた りゅうのすけRyunosuke Ikuta

食品・飲料・酒類・たばこ業界を担当。テレビ局記者として長野県、北海道、東京での勤務を経て、2025年10月東洋経済新報社入社。土曜日は娘と遊び、日曜日は社会人サッカーチームの試合で汗を流す生活を送っている。兵庫県出身。

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