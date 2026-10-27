ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【66】ストーリーライン／高品質デカフェの製造技術を開発 2分で読める 公開日時：2026/10/27 11:30 有料会員限定 岩井代表は娘の妊娠を機にデカフェに着目、ルワンダ支援で産地課題を知り創業（写真：編集部撮影） 生田 隆之介 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］ストーリーライン ［設 立］2018年7月 ［資本金（資本準備金含む）］5891万円 ［社員数］9人／17人 ［代表者名］岩井順子 ［所在地］宮城県仙台市 大学発 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 532文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #スタートアップ #サプライチェーン 関連業界 #化学 #加工食品 #飲料・乳業 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/27 更新 71 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【67】モカブル／コーヒー豆を〝丸ごと食べる〞 前の記事 すごいベンチャー【65】Oxxx／冷凍幼児食のサブスクサービス 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 地方大学発のスタートアップの現状から考察する｢事業成長を阻む3つの共通要因｣（前編） 生田 隆之介 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 いくた りゅうのすけRyunosuke Ikuta 食品・飲料・酒類・たばこ業界を担当。テレビ局記者として長野県、北海道、東京での勤務を経て、2025年10月東洋経済新報社入社。土曜日は娘と遊び、日曜日は社会人サッカーチームの試合で汗を流す生活を送っている。兵庫県出身。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0