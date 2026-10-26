政治・経済・投資 #四季報アップデート 前の記事 次の記事 ホームセンター大手のコーナン商事が快走､｢プロ業態｣が業績の伸びを牽引 中間決算は大きく上振れ 3分で読める 公開日時：2026/10/26 11:30 有料会員限定 競合他社との価格や集客の競争が激化する中、同社が既存店を伸ばせた背景とは？（イメージ写真：ponta2012／PIXTA） 井上 沙耶 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ※本記事は「会社四季報オンライン」でも有料会員向けに配信しています 関西地盤のホームセンター大手のコーナン商事は10月13日、2027年2月期の中間決算を発表し、会社の想定を超えた好調な結果となった。 この記事は有料会員限定です 残り 948文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #決算・業績 #経営 #関西 関連業界 #流通系・ネット銀行 #ホームセンター #建設資材・工具 関連企業 #コーナン商事 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 四季報アップデート 2026/10/26 更新 26 記事 フォロー 前の記事 貸会議室の好調続くTKP､決算説明会でCFOが口にした言葉 大型M＆Aも視野に成長投資を継続 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています TOPIXに食い込んだ｢スタンダード上場企業｣の執念･･･株式分割や特別優待､IR強化で採用をつかんだ舞台裏 そりゃ｢コンビニ離れ｣と言われるわけだ…飽和市場で"派手なファミマ"と"地味なローソン"の戦略の｢決定的な違い｣ 〈首位勢力が爆誕〉自滅した｢日本トイザらス｣を買うドンキの自信…玩具で1500億円へ､不振の名門ブランドに見出す価値 ｢カインズ超え｣の巨大ホームセンター連合が誕生へ…それを仕掛けた｢ロピアでもオーケーでもないスーパー｣の正体 ｢まだ金融緩和的だから日銀はどんどん利上げ｣とは決めつけられない3つの罠…住宅ローンには後から重しが効いてくる 従業員1人当たり時価総額ランキング…3位はキオクシアホールディングス､2位はレーザーテック､では1位は？ 井上 沙耶 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 いのうえ さやSaya Inoue 自動車業界を担当後、現在は専門店やアパレルなど小売業界を担当。大学時代は写真部に所属。趣味は漫画を読むこと、映画のサントラを聴くこと。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0