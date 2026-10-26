ホームセンター大手のコーナン商事が快走､｢プロ業態｣が業績の伸びを牽引 中間決算は大きく上振れ

競合他社との価格や集客の競争が激化する中、同社が既存店を伸ばせた背景とは？（イメージ写真：ponta2012／PIXTA）

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関西地盤のホームセンター大手のコーナン商事は10月13日、2027年2月期の中間決算を発表し、会社の想定を超えた好調な結果となった。