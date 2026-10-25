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政治・経済・投資 #ストレイナーレポート

身売り寸前から変貌を遂げた韓国半導体｢SKハイニックス｣ 生成AIブームでHBM需要に着火

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業績は絶好調だ

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AIブームの追い風を受ける企業の一社に「SKハイニックス」があります。同社が手がけるのは、データを記憶するメモリ半導体。生成AIの計算に欠かせない「HBM（広帯域メモリ）」で世界シェア首位に立つ韓国企業です。エヌビディアは次世代AI半導体に使うHBMの約3分の2を同社に割り当てたと伝えられています。

ルーツは1983年に創業した現代グループの「現代電子」。1999年にLG半導体を統合し、2001年に現代グループから独立して「ハイニックス半導体」に社名を改めました。経営は苦しく、2002年には米マイクロンへの身売り寸前まで追い込まれました。しかし交渉は破談となり、その後約10年にわたって債権団の管理下に置かれました。

本連載「Strainer Report」はわかりやすい図表に定評のあるストレイナーの決算分析記事のうち、海外企業に関するレポートを掲載しています。詳細はStrainerをご覧ください

転機は2012年、SKグループによる約30億ドルでの買収です。社名を現在のSKハイニックスに改めた後も、長くサムスン電子の後を追う「メモリの2番手」と見られてきました。ハイニックスの貢献もあり、SKグループは2022年以降、サムスンに次ぐ第二の財閥として韓国経済での存在感を増しています。

SKハイニックスは、いまや世界有数の「稼ぐ会社」に変わりつつあります。2026年4〜6月期の営業利益は約6.8兆円。5月には時価総額が初めて1兆ドルに達し、7月には米国でのADR上場で約265億ドルを調達しました。一方、過去最高益を発表した当日に株価は約1割下落するなど、市場の見方は揺れています。

「身売り寸前」だったSKハイニックス

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