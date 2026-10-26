すごいベンチャー【46】レフィクシア／軽量端末でcm精度の測量実現

ぐしかた さとし

Satoshi Gushikata

金融業界担当。2014年に西日本新聞社入社。経済部や国際部・釜山駐在などを経て、23年からヤフー（現・LINEヤフー）で、Yahoo!ニューストピックスを編集。25年に東洋経済新報社に入社し、これまでに建設、ホテル、アミューズメント・レジャー業界を担当。大分市出身。

連絡先：satoshi-gushikata[at]toyokeizai.co.jp