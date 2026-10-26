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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【46】レフィクシア／軽量端末でcm精度の測量実現

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高安基大代表
測量やストリートビューの作成などができる端末を紹介する高安基大代表（写真：編集部撮影）

［社 名］レフィクシア
［設 立］2019年4月
［資本金（資本準備金含む）］300万円
［社員数］40人／40人
［代表者名］高安基大
［所在地］東京都港区
   大学発 

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具志堅 聡 東洋経済 記者
ぐしかた さとしSatoshi Gushikata

金融業界担当。2014年に西日本新聞社入社。経済部や国際部・釜山駐在などを経て、23年からヤフー（現・LINEヤフー）で、Yahoo!ニューストピックスを編集。25年に東洋経済新報社に入社し、これまでに建設、ホテル、アミューズメント・レジャー業界を担当。大分市出身。
連絡先：satoshi-gushikata[at]toyokeizai.co.jp

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