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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【40】MOONRAKERS TECHNOLOGIES／日本の先端技術を服の進化へとつなぐ

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ショールーム内の様子
MOONRAKERSの東京丸の内ショールーム（写真：編集部撮影）

［社 名］MOONRAKERS TECHNOLOGIES（ムーンレイカーズ テクノロジーズ）
［設 立］2023年8月
［資本金（資本準備金含む）］100万円
［社員数］5人／15人
［代表者名］西田 誠
［所在地］東京都千代田区
   連続起業家 

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花輪 更沙 東洋経済 記者
はなわ さらさSarasa Hanawa

流通・小売り業界を担当。大学卒業後、全国紙での勤務を経て2026年7月に東洋経済新報社入社。趣味はクラシックバレエ鑑賞、御朱印集め、旅行。兵庫県西宮市出身。

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