ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【40】MOONRAKERS TECHNOLOGIES／日本の先端技術を服の進化へとつなぐ 2分で読める 公開日時：2026/10/26 11:30 有料会員限定 MOONRAKERSの東京丸の内ショールーム（写真：編集部撮影） 花輪 更沙 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］MOONRAKERS TECHNOLOGIES（ムーンレイカーズ テクノロジーズ） ［設 立］2023年8月 ［資本金（資本準備金含む）］100万円 ［社員数］5人／15人 ［代表者名］西田 誠 ［所在地］東京都千代田区 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 526文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #ファッション #サプライチェーン 関連業界 #eコマース #繊維 #アパレル 関連企業 #東レ 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 50 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【41】エミウム／入れ歯や被せ物をAIが設計 前の記事 すごいベンチャー【39】Patentix／省電力の次世代パワー半導体 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ 自動運転のティアフォー､加藤CEO｢黒字化はもう見えている｣ カギを握る｢運用車両800台｣ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 花輪 更沙 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 はなわ さらさSarasa Hanawa 流通・小売り業界を担当。大学卒業後、全国紙での勤務を経て2026年7月に東洋経済新報社入社。趣味はクラシックバレエ鑑賞、御朱印集め、旅行。兵庫県西宮市出身。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0