すごいベンチャー【21】JIJ／量子計算機ソフトウェアを開発

とくだ なつき

Natsuki Tokuda

電子部品業界を担当。東京大学文学部卒業、2025年東洋経済新報社入社。中学2年生までの4年間をアメリカ・デトロイトで過ごし、大学時代は硬式野球部のマネジャーとして駆け回る。緑が好きで、ガジュマルを育てようか検討中。

連絡先：natsuki-tokuda[at]toyokeizai.co.jp