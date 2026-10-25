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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【21】JIJ／量子計算機ソフトウェアを開発

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山城悠CEO
日本の製造業に商機があるとみる山城悠CEO（写真：編集部撮影）

［社 名］JIJ（ジェイアイジェイ）
［設 立］2018年11月
［資本金（資本準備金含む）］12億4075万円
［社員数］45人／52人
［代表者名］山城 悠
［所在地］東京都港区
   大学発 

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徳田 菜月 東洋経済 記者
とくだ なつきNatsuki Tokuda

電子部品業界を担当。東京大学文学部卒業、2025年東洋経済新報社入社。中学2年生までの4年間をアメリカ・デトロイトで過ごし、大学時代は硬式野球部のマネジャーとして駆け回る。緑が好きで、ガジュマルを育てようか検討中。

連絡先：natsuki-tokuda[at]toyokeizai.co.jp

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