ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【21】JIJ／量子計算機ソフトウェアを開発 2分で読める 公開日時：2026/10/25 05:00 有料会員限定 日本の製造業に商機があるとみる山城悠CEO（写真：編集部撮影） 徳田 菜月 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］JIJ（ジェイアイジェイ） ［設 立］2018年11月 ［資本金（資本準備金含む）］12億4075万円 ［社員数］45人／52人 ［代表者名］山城 悠 ［所在地］東京都港区 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 549文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #量子コンピューター #大学発ベンチャー #先端科学・研究開発 関連業界 #電力・ガス #ソフトウェア（業界特化） #AI（国内） 関連企業 #東海旅客鉄道 #IBM 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/25 更新 26 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【22】Qubitcore／イオントラップ型量子計算機 前の記事 すごいベンチャー【20】Visban／5Gのミリ波を届けるサービスを開発 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 自動運転のティアフォー､加藤CEO｢黒字化はもう見えている｣ カギを握る｢運用車両800台｣ キオクシアから分離した｢秘密計算スタートアップ｣の破壊力､欧米韓メーカーの開発競争が本格化"AIの次"見据えて参戦 安川電機やファナックも一目置くスタートアップ｢Mujin｣の正体。ソフトウェアの更新だけで性能3倍､物流の最前線で鍛え上げた｢失敗しないAI｣とは 徳田 菜月 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 とくだ なつきNatsuki Tokuda 電子部品業界を担当。東京大学文学部卒業、2025年東洋経済新報社入社。中学2年生までの4年間をアメリカ・デトロイトで過ごし、大学時代は硬式野球部のマネジャーとして駆け回る。緑が好きで、ガジュマルを育てようか検討中。 連絡先：natsuki-tokuda[at]toyokeizai.co.jp この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0