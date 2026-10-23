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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【3】BlueArch／東大発･海中ロボットの量産に挑む

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AUV（自律型無人潜水機）
エッジAIを積み、1人で持ち運べるAUV（写真：BlueArch）

［社 名］BlueArch（ブルーアーチ）
［設 立］2026年1月
［資本金（資本準備金含む）］7800万円
［社員数］3人／16人
［代表者名］武藤素輝
［所在地］東京都目黒区
   大学発 

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山下 美沙 東洋経済 記者
やました みさMisa Yamashita

生まれも育ちも山梨県。神戸大学経済学部卒。入社後は精密業界を担当し、ロボットやピアノ、腕時計業界などを取材してきた。2026年5月からは、ソニーやパナソニックなど電機業界を担当。好きなことは工場見学や企業ミュージアム巡り。仕事との境目はあまりない。

連絡先:misa-yamashita[at]toyokeizai.co.jp

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