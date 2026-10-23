ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【3】BlueArch／東大発･海中ロボットの量産に挑む 2分で読める 公開日時：2026/10/23 17:05 有料会員限定 エッジAIを積み、1人で持ち運べるAUV（写真：BlueArch） 山下 美沙 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］BlueArch（ブルーアーチ） ［設 立］2026年1月 ［資本金（資本準備金含む）］7800万円 ［社員数］3人／16人 ［代表者名］武藤素輝 ［所在地］東京都目黒区 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 757文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #先端科学・研究開発 #ロボット #大学発ベンチャー 関連業界 #海運 #ロボット（フィジカルAI） #AI（国内） 関連企業 #ソフトバンク 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/23 更新 8 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【4】つばめBHB／アンモニアを低温･低圧で合成 前の記事 すごいベンチャー【2】アトム／2足歩行ロボットを国内で量産 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 ブラックロック系が日本の新興企業に初出資 アスエネがシリーズDで135億円調達しても｢IPOを遅らせる｣理由 GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 山下 美沙 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 やました みさMisa Yamashita 生まれも育ちも山梨県。神戸大学経済学部卒。入社後は精密業界を担当し、ロボットやピアノ、腕時計業界などを取材してきた。2026年5月からは、ソニーやパナソニックなど電機業界を担当。好きなことは工場見学や企業ミュージアム巡り。仕事との境目はあまりない。 連絡先:misa-yamashita[at]toyokeizai.co.jp この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0