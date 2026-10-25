ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【25】UMIAILE／小型無人船で海を見える化 2分で読める 公開日時：2026/10/25 11:30 有料会員限定 小型無人ボート。群活用で高密度なデータ収集が可能（写真：UMIAILE） 大正谷 成晴 編集者・ライター フォロー 1/1 PAGES ［社 名］UMIAILE（ウミエル） ［設 立］2025年1月 ［資本金（資本準備金含む）］3億8100万円 ［社員数］21人／約30人 ［代表者名］板井亮佑 ［所在地］東京都港区 この記事は有料会員限定です 残り 564文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #先端科学・研究開発 #安全保障 関連業界 #防衛 #ドローン #防災（RX） 関連企業 #ホンダ 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/25 更新 32 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【26】ムービーズ／地方の交通課題解決の切り札 前の記事 すごいベンチャー【24】ティーティス／ドラレコ×AIで安全運転管理 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 大正谷 成晴 編集者・ライター フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おしょうだに・しげはる この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0