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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【24】ティーティス／ドラレコ×AIで安全運転管理

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高頭博志CEO
連続起業家の高頭博志CEO。過去にはネット広告の不正検知サービスを起業し、KDDIに売却した（写真：ティーティス）

［社 名］ティーティス
［設 立］2021年6月
［資本金（資本準備金含む）］1億1000万円
［社員数］5人／12人
［代表者名］高頭博志
［所在地］東京都渋谷区
（注）日本法人
   連続起業家 

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山田 泰弘 東洋経済 記者
やまだ やすひろYasuhiro Yamada

新聞社を経て、2014年に東洋経済新報社入社。『会社四季報』などの編集を経て、24年7月～26年3月に『会社四季報プロ500』編集長。記者としてはSIやクラウド、ECやSNSなどのインターネット関連の取材歴が長く、現在は自動車業界を担当。

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