ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【24】ティーティス／ドラレコ×AIで安全運転管理 2分で読める 公開日時：2026/10/25 11:30 有料会員限定 連続起業家の高頭博志CEO。過去にはネット広告の不正検知サービスを起業し、KDDIに売却した（写真：ティーティス） 山田 泰弘 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］ティーティス ［設 立］2021年6月 ［資本金（資本準備金含む）］1億1000万円 ［社員数］5人／12人 ［代表者名］高頭博志 ［所在地］東京都渋谷区 （注）日本法人 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 542文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #交通安全 #生成AI #スタートアップ 関連業界 #自動車部品 #トラック #AI（国内） 関連企業 #興研 #西濃運輸 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/25 更新 32 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【25】UMIAILE／小型無人船で海を見える化 前の記事 すごいベンチャー【23】ランディット／都市空間の価値をデータで変革 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 自動運転のティアフォー､加藤CEOが徹底解説 エヌビディアとルネサスの｢使い分け｣から半導体の｢自前設計｣まで GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 山田 泰弘 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 やまだ やすひろYasuhiro Yamada 新聞社を経て、2014年に東洋経済新報社入社。『会社四季報』などの編集を経て、24年7月～26年3月に『会社四季報プロ500』編集長。記者としてはSIやクラウド、ECやSNSなどのインターネット関連の取材歴が長く、現在は自動車業界を担当。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0