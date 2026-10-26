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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【34】Sustech／電力アグリゲーションで有数

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蓄電所の外観
電力アグリゲーション事業を受託した栃木県内の蓄電所（写真：Sustech）

［社 名］Sustech（サステック）
［設 立］2021年6月
［資本金（資本準備金含む）］40億円
［社員数］70人／70人
［代表者名］丹野裕介・飯田祐一郎
［所在地］東京都港区
   連続起業家 

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岡田 広行 東洋経済 コラムニスト
おかだ ひろゆきHiroyuki Okada

1966年10月生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒。1990年、東洋経済新報社入社。産業部、『会社四季報』編集部、『週刊東洋経済』編集部、企業情報部などを経て、現在、報道部コラムニスト。電力・ガス業界を担当し、エネルギー・環境問題について執筆するほか、2011年3月の東日本大震災発生以来、被災地の取材も続けている。著書に『被災弱者』（岩波新書）

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