ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【34】Sustech／電力アグリゲーションで有数 2分で読める 公開日時：2026/10/26 05:30 有料会員限定 電力アグリゲーション事業を受託した栃木県内の蓄電所（写真：Sustech） 岡田 広行 東洋経済 コラムニスト フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Sustech（サステック） ［設 立］2021年6月 ［資本金（資本準備金含む）］40億円 ［社員数］70人／70人 ［代表者名］丹野裕介・飯田祐一郎 ［所在地］東京都港区 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 509文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #再生可能エネルギー #スタートアップ #環境 関連業界 #電力・ガス #脱炭素 #AI（国内） 関連企業 #東急不動産 #ＪＥＲＡ #ニトリホールディングス 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 41 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【35】Space Quarters／目指すは｢宇宙ゼネコン｣ 前の記事 すごいベンチャー【33】MiRESSO／希少金属ベリリウムを低温精製 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ 自動運転のティアフォー､加藤CEOが徹底解説 エヌビディアとルネサスの｢使い分け｣から半導体の｢自前設計｣まで 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 岡田 広行 東洋経済 コラムニスト フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おかだ ひろゆきHiroyuki Okada 1966年10月生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒。1990年、東洋経済新報社入社。産業部、『会社四季報』編集部、『週刊東洋経済』編集部、企業情報部などを経て、現在、報道部コラムニスト。電力・ガス業界を担当し、エネルギー・環境問題について執筆するほか、2011年3月の東日本大震災発生以来、被災地の取材も続けている。著書に『被災弱者』（岩波新書） この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0