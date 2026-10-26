ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【35】Space Quarters／目指すは｢宇宙ゼネコン｣ 2分で読める 公開日時：2026/10/26 05:30 有料会員限定 軌道上でロボットがパネルを組み立てる（写真：Space Quarters） 森 創一郎 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Space Quarters（スペースクオーターズ） ［設 立］2022年6月 ［資本金（資本準備金含む）］9億1399万円 ［社員数］23人／35人 ［代表者名］大西正悟 ［所在地］東京都渋谷区 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 549文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #先端科学・研究開発 #スタートアップ 関連業界 #宇宙開発 #産業機械 関連企業 #スペースマーケット #ＩＨＩ #ＷＨＩＬＬ 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 41 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【36】New Space Intelligence／衛星データの橋渡し役 前の記事 すごいベンチャー【34】Sustech／電力アグリゲーションで有数 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 地方大学発のスタートアップの現状から考察する｢事業成長を阻む3つの共通要因｣（前編） 森 創一郎 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 もり そういちろうSoichiro Mori 1972年東京生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科修了。出版社、雑誌社、フリー記者を経て2006年から北海道放送記者。2020年7月から東洋経済記者。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0