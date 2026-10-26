有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（10/31・11月7日号）
有料会員登録
ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【35】Space Quarters／目指すは｢宇宙ゼネコン｣

2分で読める 有料会員限定
パネルを組み立てるロボット
軌道上でロボットがパネルを組み立てる（写真：Space Quarters）

［社 名］Space Quarters（スペースクオーターズ）
［設 立］2022年6月
［資本金（資本準備金含む）］9億1399万円
［社員数］23人／35人
［代表者名］大西正悟
［所在地］東京都渋谷区
   大学発 

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

すごいベンチャー100 2026年最新版
41 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

森 創一郎 東洋経済 記者
もり そういちろうSoichiro Mori

1972年東京生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科修了。出版社、雑誌社、フリー記者を経て2006年から北海道放送記者。2020年7月から東洋経済記者。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

すごいベンチャー100 2026年最新版 特集 41記事
注目キーワード
#関西テレビ放送 #加工食品 #ローカル線・公共交通