ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【36】New Space Intelligence／衛星データの橋渡し役 2分で読める 公開日時：2026/10/26 05:30 有料会員限定 衛星データ比較で変化箇所を検出（写真：New Space Intelligence） 奥田 貫 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］New Space Intelligence（ニュースペースインテリジェンス） ［設 立］2021年11月 ［資本金（資本準備金含む）］3億5589万円 ［社員数］23人／34人 ［代表者名］長井裕美子 ［所在地］山口県宇部市 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 552文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #先端科学・研究開発 #スタートアップ 関連業界 #宇宙開発 #システム開発 #防災（RX） 関連企業 #東日本旅客鉄道 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 41 記事 フォロー 前の記事 すごいベンチャー【35】Space Quarters／目指すは｢宇宙ゼネコン｣ 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 地方大学発のスタートアップの現状から考察する｢事業成長を阻む3つの共通要因｣（前編） 奥田 貫 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おくだ とおるToru Okuda 神奈川県横浜市出身。横浜緑ヶ丘高校、早稲田大学法学部卒業後、朝日新聞社に入社し経済部で民間企業や省庁などの取材を担当。2018年1月に東洋経済新報社に転じた。日本の研究力低下を招いている科学技術政策や、大学・研究機関の諸問題に関心を持ち、取材・執筆を続けている。 情報提供は toru-okuda [at] toyokeizai.co.jp へ。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0