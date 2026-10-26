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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【36】New Space Intelligence／衛星データの橋渡し役

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衛星写真
衛星データ比較で変化箇所を検出（写真：New Space Intelligence）

［社 名］New Space Intelligence（ニュースペースインテリジェンス）
［設 立］2021年11月
［資本金（資本準備金含む）］3億5589万円
［社員数］23人／34人
［代表者名］長井裕美子
［所在地］山口県宇部市
   大学発 

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奥田 貫 東洋経済 記者
おくだ とおるToru Okuda

神奈川県横浜市出身。横浜緑ヶ丘高校、早稲田大学法学部卒業後、朝日新聞社に入社し経済部で民間企業や省庁などの取材を担当。2018年1月に東洋経済新報社に転じた。日本の研究力低下を招いている科学技術政策や、大学・研究機関の諸問題に関心を持ち、取材・執筆を続けている。

情報提供は toru-okuda [at] toyokeizai.co.jp へ。

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