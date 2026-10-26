ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【38】TopoLogic／メモリーとセンサーの2本柱 2分で読める 公開日時：2026/10/26 11:30 有料会員限定 トポロジカル物質を使った半導体メモリーや熱センサーを開発（写真：TopoLogic） 大正谷 成晴 編集者・ライター フォロー 1/1 PAGES ［社 名］TopoLogic（トポロジック） ［設 立］2021年7月 ［資本金（資本準備金含む）］11億1115万円 ［社員数］14人／21人 ［代表者名］佐藤太紀 ［所在地］東京都文京区 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 537文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #先端科学・研究開発 #大学発ベンチャー #スタートアップ 関連業界 #自動車部品 #電子部品 #半導体 関連企業 #ＴｏｐｏＬｏｇｉｃ #日本特殊陶業 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 50 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【39】Patentix／省電力の次世代パワー半導体 前の記事 すごいベンチャー【36】New Space Intelligence／衛星データの橋渡し役 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト 地方大学発のスタートアップの現状から考察する｢事業成長を阻む3つの共通要因｣（前編） 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 大正谷 成晴 編集者・ライター フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おしょうだに・しげはる この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0