ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【22】Qubitcore／イオントラップ型量子計算機 2分で読める 公開日時：2026/10/25 05:00 有料会員限定 綿貫竜太CEOは、「最終的にはQPUベンダーになりたい」と話す（写真：編集部撮影） 徳田 菜月 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Qubitcore（キュービットコア） ［設 立］2024年7月 ［資本金（資本準備金含む）］15億8330万円 ［社員数］11人／14人 ［代表者名］綿貫竜太 ［所在地］神奈川県横浜市 大学発 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 525文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #量子コンピューター #大学発ベンチャー #スタートアップ 関連業界 #半導体 #半導体製造装置 #宇宙開発 関連企業 #ＳＢＩホールディングス 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/25 更新 26 記事 フォロー 前の記事 すごいベンチャー【21】JIJ／量子計算機ソフトウェアを開発 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ 自動運転のティアフォー､加藤CEO｢黒字化はもう見えている｣ カギを握る｢運用車両800台｣ 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 徳田 菜月 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 とくだ なつきNatsuki Tokuda 電子部品業界を担当。東京大学文学部卒業、2025年東洋経済新報社入社。中学2年生までの4年間をアメリカ・デトロイトで過ごし、大学時代は硬式野球部のマネジャーとして駆け回る。緑が好きで、ガジュマルを育てようか検討中。 連絡先：natsuki-tokuda[at]toyokeizai.co.jp この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0