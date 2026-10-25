有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（10/31・11月7日号）
有料会員登録
ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【22】Qubitcore／イオントラップ型量子計算機

2分で読める 有料会員限定
綿貫竜太CEO
綿貫竜太CEOは、「最終的にはQPUベンダーになりたい」と話す（写真：編集部撮影）

［社 名］Qubitcore（キュービットコア）
［設 立］2024年7月
［資本金（資本準備金含む）］15億8330万円
［社員数］11人／14人
［代表者名］綿貫竜太
［所在地］神奈川県横浜市
   大学発    連続起業家 

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

すごいベンチャー100 2026年最新版
26 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

徳田 菜月 東洋経済 記者
とくだ なつきNatsuki Tokuda

電子部品業界を担当。東京大学文学部卒業、2025年東洋経済新報社入社。中学2年生までの4年間をアメリカ・デトロイトで過ごし、大学時代は硬式野球部のマネジャーとして駆け回る。緑が好きで、ガジュマルを育てようか検討中。

連絡先：natsuki-tokuda[at]toyokeizai.co.jp

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

すごいベンチャー100 2026年最新版 特集 26記事
注目キーワード
#建設 #防災 #スーパー