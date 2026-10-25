ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【23】ランディット／都市空間の価値をデータで変革 2分で読める 公開日時：2026/10/25 11:30 有料会員限定 駐車場手配・運営サービスの画面（画像：ランディット） 堀尾 大悟 ライター フォロー 1/1 PAGES ［社 名］ランディット ［設 立］2021年5月 ［資本金（資本準備金含む）］11億6318万円 ［社員数］100人／140人 ［代表者名］藤林謙太 ［所在地］東京都新宿区 この記事は有料会員限定です 残り 563文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #デジタルトランスフォーメーション #街・住まい #ビッグデータ 関連業界 #建設 #不動産 #AI（国内） 関連企業 #ランドネット #三菱商事 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/25 更新 32 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【24】ティーティス／ドラレコ×AIで安全運転管理 前の記事 すごいベンチャー【22】Qubitcore／イオントラップ型量子計算機 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 韓国スタートアップに広がる｢日本ファースト｣AIやデザイン､福祉まで｢輸出先｣ではなく事業計画に最初から組み込む理由 知る人ぞ知るスマホブランド…ユーザーの平均年齢は26歳､Z世代を魅了するNothingの正体 ビジネスコンテストから出資まで…愛知､岐阜､静岡､山梨に見る｢地方自治体のスタートアップ支援｣の形 堀尾 大悟 ライター フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 ほりお だいごDaigo Horio 慶応大学卒。埼玉県庁、民間企業を経て2020年より会社員兼業ライターとして活動を開始。2023年に独立。「マネー現代」「NewsPicks」「新・公民連携最前線」などで執筆。ブックライターとしても活動。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0