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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【23】ランディット／都市空間の価値をデータで変革

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駐車場手配・運営サービスの画面（画像：ランディット）

［社 名］ランディット
［設 立］2021年5月
［資本金（資本準備金含む）］11億6318万円
［社員数］100人／140人
［代表者名］藤林謙太
［所在地］東京都新宿区

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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堀尾 大悟 ライター
ほりお だいごDaigo Horio

慶応大学卒。埼玉県庁、民間企業を経て2020年より会社員兼業ライターとして活動を開始。2023年に独立。「マネー現代」「NewsPicks」「新・公民連携最前線」などで執筆。ブックライターとしても活動。

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