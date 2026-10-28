ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【77】ザ･ファージ／AIと生体データで糖尿病を予測 2分で読める 公開日時：2026/10/28 11:30 有料会員限定 1万人の蓄積データが大きな強み（写真：ザ・ファージ） 唐澤 萌里 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］ザ・ファージ ［設 立］2021年7月 ［資本金（資本準備金含む）］3億3852万円 ［社員数］12人／100人 ［代表者名］德永翔平 ［所在地］東京都渋谷区 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 559文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #生活習慣病 #スタートアップ #大学発ベンチャー 関連業界 #医療機器・用品 #先端医薬ベンチャー #医療テック 関連企業 #ファミリーマート 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 92 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【78】あかり保証／弁護士が挑む身元保証の健全化 前の記事 すごいベンチャー【76】Brass Gear／トランペット消音器を量産 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト 地方大学発のスタートアップの現状から考察する｢事業成長を阻む3つの共通要因｣（前編） 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 唐澤 萌里 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 からさわ もえりMoeri Karasawa 日用品・化粧品業界を担当。群馬県吾妻郡出身。早稲田大学国際教養学部を卒業後、東洋経済新報社に入社。大学在学中はリトアニアとベトナムに1年ずつ滞在。牡蠣とだし巻き玉子とけんちん汁が好物。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0