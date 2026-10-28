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すごいベンチャー【77】ザ･ファージ／AIと生体データで糖尿病を予測

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ザ・ファージが提供するアプリのサービス画面
1万人の蓄積データが大きな強み（写真：ザ・ファージ）

［社 名］ザ・ファージ
［設 立］2021年7月
［資本金（資本準備金含む）］3億3852万円
［社員数］12人／100人
［代表者名］德永翔平
［所在地］東京都渋谷区
   大学発 

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唐澤 萌里 東洋経済 記者
からさわ もえりMoeri Karasawa

日用品・化粧品業界を担当。群馬県吾妻郡出身。早稲田大学国際教養学部を卒業後、東洋経済新報社に入社。大学在学中はリトアニアとベトナムに1年ずつ滞在。牡蠣とだし巻き玉子とけんちん汁が好物。

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