ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【76】Brass Gear／トランペット消音器を量産 2分で読める 公開日時：2026/10/28 05:00 有料会員限定 横川代表。27年の黒字化が視野に入っているという（写真：Brass Gear） 森 創一郎 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Brass Gear（ブラスギア） ［設 立］2024年1月 ［資本金（資本準備金含む）］800万円 ［社員数］1人／1人 ［代表者名］横川央雄 ［所在地］広島県福山市 この記事は有料会員限定です 残り 522文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #IP（知的財産） #広島 関連業界 #音楽 #カー用品 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 80 記事 フォロー 前の記事 すごいベンチャー【75】あたらしいインターネット／AI時代の〝新しい道具〞をつくり続ける 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 韓国スタートアップに広がる｢日本ファースト｣AIやデザイン､福祉まで｢輸出先｣ではなく事業計画に最初から組み込む理由 GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 森 創一郎 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 もり そういちろうSoichiro Mori 1972年東京生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科修了。出版社、雑誌社、フリー記者を経て2006年から北海道放送記者。2020年7月から東洋経済記者。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0