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すごいベンチャー【76】Brass Gear／トランペット消音器を量産

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横川代表
横川代表。27年の黒字化が視野に入っているという（写真：Brass Gear）

［社 名］Brass Gear（ブラスギア）
［設 立］2024年1月
［資本金（資本準備金含む）］800万円
［社員数］1人／1人
［代表者名］横川央雄
［所在地］広島県福山市

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森 創一郎 東洋経済 記者
もり そういちろうSoichiro Mori

1972年東京生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科修了。出版社、雑誌社、フリー記者を経て2006年から北海道放送記者。2020年7月から東洋経済記者。

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