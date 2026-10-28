ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【75】あたらしいインターネット／AI時代の〝新しい道具〞をつくり続ける 2分で読める 公開日時：2026/10/28 05:00 有料会員限定 山内代表（写真：あたらしいインターネット） 百瀬 康司 フリーランスライター フォロー 1/1 PAGES ［社 名］あたらしいインターネット ［設 立］2024年7月 ［資本金（資本準備金含む）］3000万円 ［社員数］2人／2人 ［代表者名］山内奏人 ［所在地］東京都港区 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 587文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #ネット・IT #先端科学・研究開発 関連業界 #eコマース #AI（国内） 関連企業 #ＧＭＯインターネットグループ 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 80 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【76】Brass Gear／トランペット消音器を量産 前の記事 すごいベンチャー【74】Wunderbar／タレントやキャラを企業とつなぐ 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ 自動運転のティアフォー､加藤CEOが徹底解説 エヌビディアとルネサスの｢使い分け｣から半導体の｢自前設計｣まで 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 百瀬 康司 フリーランスライター フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 ももせ こうじKoji Momose 1971年、長野県生まれ。95年からフリーランスライターとして活動開始。マネー・ビジネスの分野を中心に、雑誌、Web、書籍など各種媒体で取材・執筆を行う。近年は終活、介護、医療といったテーマに取り組むことも多い。その他企業や大学のオウンドメディアで取材・執筆を行う。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0