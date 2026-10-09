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ビジネス #週刊「すごいベンチャー」

シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣

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スタートアップワールドカップ2026東京予選で優勝し、トロフィーを受け取る門奈剣平CEO（写真：ペガサス・テック・ベンチャーズ）

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買い物アプリを運営するカウシェ（東京・渋谷）が事業モデルの転換を経て業績を伸ばしている。現在はゲームの要素を取り入れた「ゲーミフィケーション」を活用し、食品を中心に日用品や化粧品なども販売する。7月、世界各地で予選が行われる「スタートアップワールドカップ2026」の東京予選で優勝。11月には東京予選代表として、米サンフランシスコで開かれる世界決勝戦に挑む。

看板事業の「カウシェファーム」では、アプリで野菜を育てて収穫すると、実物の野菜を無料で注文できる（一部地域は送料別）。ゲームで利用者を集め、アプリ内の買い物につなげる仕組みだ。2026年5月の売上総利益（粗利）は約5.2億円。年換算で62億円になる。これを正社員とインターンを合わせた39人で割ると、1人当たり約1.6億円。カウシェによれば、上場企業と比べてもトップ10に入る水準という。

だが、同社は3年前、創業時の主力事業「シェア買い」の停止に伴い、売上総利益が9割減少した。シェア買いは、複数人で買うと割安になる仕組みで、中国の拼多多（ピンドゥオドゥオ）に着想を得た。東洋経済も21年の「すごいベンチャー100」で取り上げたが、23年9月、門奈剣平CEOは祖業の停止を発表。新規事業が育つまで旧事業と「並走」せず、先に稼ぎを手放す背水の陣だった。

26年3月にはDeNA（ディー・エヌ・エー）と資本業務提携した。独立経営のまま人材や知見を取り込み、次の成長を目指す。退路を断つ事業転換（ピボット）と組織変革の舞台裏、今後の成長戦略を門奈CEOに聞いた。ピボット時の資金繰りとコスト削減については、山田悠太郎COO（最高執行責任者）にも話を聞いた。

門奈剣平（もんな・けんぺい）／カウシェ代表取締役CEO。1991年生まれ。日中ハーフで、15歳まで中国・上海で育つ。2015年慶応大学環境情報学部卒。在学中の12年から、宿泊予約サイト「Relux」を運営するLoco Partnersに2人目のメンバーとして参画し、海外担当執行役員兼中国支社長を務めた。20年4月にカウシェを創業（撮影：尾形文繁）

必死に成立させていた「楽しい買い物体験」

――シェア買いは高い評価を得ていました。どこから雲行きが怪しくなったのですか。

門奈 お客様は家族や親戚とは誘い合うが、それ以外の人を誘うとなると、買い物の楽しさを「気まずさ」が上回ってしまう。誘われた側は「割引のために声をかけたのかな、使われているのかな」と感じるかもしれないし、誘う側も関係を壊したらどうしようと考えてしまう。買い物の楽しさより、人間関係のコストのほうが気になってしまう。

利用者の継続率や招待率、獲得コストの面でも無理が出ていた。「楽しい買い物体験」のはずなのに、（運営側が）ここまで必死にならないと事業として成り立たないのか、と疑問を感じた。

当時は「一部のお客様や施策を除けば、獲得費用は回収できている」と言っていた。だが、「この部分を除けば成り立つ」と言っている時点で危ない。仲間には「ブラッシュアップすれば可能性がある」と旗を振りながら、数字への違和感は押し殺していた。

――ピボットを考え始めたのはいつごろですか。

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木皮 透庸 東洋経済 記者
きがわ ゆきのぶYukinobu Kigawa

1980年茨城県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。NHKなどを経て、2014年東洋経済新報社に入社。自動車・物流業界を担当し、22年から東洋経済編集部でニュースの取材や特集の編集に携わる。24年7月から26年9月まで週刊東洋経済副編集長。26年10月から東洋経済編集部長。趣味はランニング、登山、旅行、読書。

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