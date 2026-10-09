シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣

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必死に成立させていた「楽しい買い物体験」

――シェア買いは高い評価を得ていました。どこから雲行きが怪しくなったのですか。

門奈 お客様は家族や親戚とは誘い合うが、それ以外の人を誘うとなると、買い物の楽しさを「気まずさ」が上回ってしまう。誘われた側は「割引のために声をかけたのかな、使われているのかな」と感じるかもしれないし、誘う側も関係を壊したらどうしようと考えてしまう。買い物の楽しさより、人間関係のコストのほうが気になってしまう。

利用者の継続率や招待率、獲得コストの面でも無理が出ていた。「楽しい買い物体験」のはずなのに、（運営側が）ここまで必死にならないと事業として成り立たないのか、と疑問を感じた。

当時は「一部のお客様や施策を除けば、獲得費用は回収できている」と言っていた。だが、「この部分を除けば成り立つ」と言っている時点で危ない。仲間には「ブラッシュアップすれば可能性がある」と旗を振りながら、数字への違和感は押し殺していた。

――ピボットを考え始めたのはいつごろですか。