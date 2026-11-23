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子どもは欲しいが、自然妊娠や生殖医療が成功しないと、最後の選択肢として養子縁組を選ぶ夫婦がいる。だが、養子の迎え入れ方や国籍については国によって制度が異なる。

著書『炎と水 中村哲と名もなき人たちの旅』で第48回講談社 本田靖春ノンフィクション賞を受賞した作家、山岡淳一郎氏によるデジタル特集【ルポ 血と縁 生殖医療――新しい家族を求めて】の第5回は、フランス人の夫とパリで暮らす日本人女性が、何度も生殖医療に挫折し、養子縁組を決意するに至った過程に迫る。

外資系金融機関に勤める金子はなさんが、結婚を機に夫の母国、フランスに移り住んだのは2014年、30歳のときだった。パリでの勤務や新しい生活環境に慣れるのに2年ほどかかり、そろそろ子どもを、と自然に任せたが、兆候がなかった。

妊娠への道を開きたくて、産婦人科のクリニックで血液検査を受ける。すると卵胞から分泌される「AMH（抗ミュラー管ホルモン）」の値が低く、残っている卵胞も少ないと診断された。夫の精子に問題はなかった。

「子どもが欲しければ、体外受精をしたほうがいい」と産科医から言われ、生殖医療の専門医を紹介された。はなさんが振り返る。

「専門医のクリニックで、すぐにホルモン注射などを受けて、採卵、体外受精へのサイクルに進んだのですが、はかばかしくなかった。8回ほど採卵を試みましたが、失敗が続きました。専門医には『あなたの卵子では体外受精は難しい。確率的に低いので治療は無駄かもしれない』とはっきり言われました。日本では本人が望むのなら10回以上でも不妊治療で採卵を試みるケースもあるようですが、私が診てもらった専門医は、ズバリ限界だと言い切りました」



専門医ははなさんに断言したあと、諭すようにこう語りかけたという。

「子どもを授かるには、他にも手段があります。ご自分の卵子にこだわらなければ、誰かから卵子を提供してもらう方法もある。卵子提供を受けて、ご主人の精子と体外受精させ、受精卵を凍結後にあなたの子宮に移植して妊娠すれば、あなたのお腹の中で育てて産むのだから、あなたの子どもでしょう」

はなさんはなるほどと得心し、卵子提供へと心が傾く。やや気がかりだったのは、日本の家族の反応だった。父親に卵子提供の話をすると、「えっ」とけげんな表情を浮かべ、第一声で「それってうちの遺伝子を継いだ子じゃないってことだよね」と返ってきた。