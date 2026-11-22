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アイドルと言えば歌とダンス。だが、去る9月20日、横浜アリーナに集まった約1万1000人（主催者発表）のお目当ては、歌やダンスだけではなかった。

この日行われたのは、女性アイドルに特化したファッションショー「第4回 IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER Supported by TGC」（略称はIRC）。4回目の開催となった今回のIRCに出演したのは、日向坂46、FRUITS ZIPPER、Juice=Juiceなどの旬の人気アイドルグループ。各グループが次々とランウェイに登場し、特別な衣装をまとって歩いた。

アイドルがランウェイを歩くイベントはTGC（東京ガールズコレクション）もある。ただ、TGCはプロのモデルに混じってアイドルも出演する形式であるのに対し、IRCはアイドルが主役となってランウェイを歩く。今回からはグループ全員で出演し、グループごとにランウェイを行う形式となった。

IRCの仕掛け人であるYOAKE entertainmentの森山聡太代表取締役は、「ファッションを通じてファンが『推し』の新しい表情に出会える場所」と説明する。

今回のIRCに出演したJuice=Juiceはハロー！プロジェクト（ハロプロ）のアイドル。ハロプロアイドルの出演は珍しいといえる。というのも、IRC出演の中核はYOAKE社の出資企業に関連するアイドルグループだったからだ。