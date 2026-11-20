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長野市の善光寺へと続く仲見世通り。唐破風（からはふ）の屋根をいただく大正期の建物に10月8日、クルミ菓子の専門店「来瑠未堂（くるみどう）」が開店した。店内では、オニグルミの殻2500個を使ったアートパネルやリスのオブジェが客を迎える。

看板商品は、クルミの実をかたどったサブレに、銅鍋で炊いたキャラメルとクルミを詰めた「クルミッチェル」だ。店内には、リス型の最中菓子「りすのわすれもの」や善光寺門前みそを使ったマドレーヌなど26種類・47アイテムが並ぶ。店頭では試食を積極的に勧め、声をかけて客を呼び込む。クルミッチェルを試食した20代の女性観光客は「軽い食感で食べやすい。おいしい」と話した。鎌倉紅谷の人気菓子「クルミッ子」をよく知る関東からの観光客からも「クルミッ子とは違うおいしさがある」との声が聞かれた。

運営するのは、「久世福商店」を展開するサンクゼールの子会社、長生堂だ。明治期から善光寺門前で商いを続けてきた仏具店だが、後継者がおらず休業状態にあった。サンクゼールは25年10月に同社を子会社化し、土産菓子事業への参入を打ち出した。

滑り出しは上々だ。11月13日に開かれた27年3月期の中間決算説明会で、久世良太社長は来瑠未堂の10月の売上高と客数がともに計画比約2.6倍だったと明らかにした。「あまり販促をしなくても、お客様がすっと入られる。20代、30代の若い層もしっかり取り込めている」（久世社長）。

本記事はサンクゼールが新たに挑む土産菓子事業の戦略と、第1弾ブランド「来瑠未堂」の舞台裏について詳しく解説しています。記事後半では、ヒット商品づくりを率いた開発責任者へのインタビューも掲載しています。