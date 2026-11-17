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2026年4月、陸上自衛隊の10式戦車が射撃訓練中に、砲塔内での榴弾砲弾の爆発事故を起こした。この事故を防ぐ最も根本的な開発方法の1つは、無人砲塔の導入である。だがそれは冗長性が低い10式では難しい。陸自は10式の近代化を進めているが、近代化するなら90式戦車のほうがより現実的だ。

事故は26年4月21日に大分県の陸上自衛隊日出生台（ひじゅうだい）演習場で起こった。先に装填した砲弾が不完全燃焼を起こして内部に燃えかすが残っていた。そこに次の弾が装填された際、残骸と誤反応を起こして暴発したとみられている。陸自は年内に報告書を公表する予定だ。

予算獲得ありきが招いた砲塔爆発事故

だが、おそらく報告書が出ても明確に原因を完全に特定することは困難だろう。そして件の榴弾は10式だけではなく、90式戦車も使用している。原因究明を完全に特定し、対策をとるには長い時間がかかり、その間、陸自の戦車は榴弾を使用できない。原因追及が終了し、問題が解決して使用を再開させても、同様の事故がまた起きればその影響は計り知れない。

そもそも論だが、対ゲリラ・コマンドーをうたった10式戦車の採用に合わせて多目的対戦車榴弾（HEAT-MP）を開発しておけばよかったのだ。従来の対戦車榴弾（HEAT）が装甲を貫通することを主にしたものであるのに対し、HEAT-MPはプログラム可能な電子信管を採用し、任意のタイミングで爆発させることができる。

このため対人・対陣地用の榴弾（HE）としての爆風・破片効果も併せ持っている。従来の榴弾では不可能だった、建物の壁を貫通した後に爆発させることもでき、これは市街戦で有利となる。さらにはトーチカや陣地、ヘリコプター、UAV（無人航空機、ドローン）などにも使用できる。

アメリカ陸軍はM830A1多目的対戦車榴弾や、M1028対人キャニスター弾を採用している。同様のHEAT-MPはイスラエル、ドイツ、中国などでも実用化されている。

ところが陸上幕僚監部（陸幕）は新型砲弾は徹甲弾だけを開発し、このようなHEAT-MP多目的弾は開発しなかった。対戦車戦を重視したためだ。

つまり、ゲリラ・コマンドー対処は10式戦車開発のための単なるお題目であり、財務省を説得するための「ファンタジー」だったのだ。この種のHEAT-MPを開発採用していれば、今回のような事故は起こらなかったかもしれない。仮に在庫の対戦車榴弾が残っていても、それを廃棄すればよいのである。

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