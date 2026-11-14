中国を牽制するためなら何でも許されるのか､日本がフィリピンに老朽護衛艦を譲渡する｢見過ごせないリスク｣

フィリピンへの譲渡が予定されている海上自衛隊の護衛艦「あぶくま」（写真：海上自衛隊ホームページより）

1/4 PAGES

フィリピンに「あぶくま」級護衛艦を譲渡する話が進んでいる。全長110メートル、重量2000トン級の小型艦であり、就役から40年近くを経た老朽艦である。

これは仮想敵国である中国への対抗策の1つだ。フィリピンは中国と南シナ海の領有権を争う関係にある。その求めに応じて「あぶくま」級を与えれば、フィリピンは南シナ海で今以上の強硬態度を取る。すると中国の力は削がれる。このような目論見だ。

ただ、フィリピンに護衛艦を渡してよいものだろうか。

それは、不当な殺害行為に使われるおそれがあるからだ。フィリピン軍は武器の利用に慎重ではない。他国船に向けても射撃を繰り返しており、殺害に至る例も多い。過去には日本船も標的としている。

譲渡するには最適な「あぶくま」級

フィリピンにとって「あぶくま」級はどのような存在なのだろうか。

自国にとって最適な軍艦である。南シナ海で使うには、その大きさは手頃だ。搭載兵器も比較的簡素である。エンジンはガスタービンとディーゼルの組み合わせである。どちらも扱いやすく、普段の燃料代も控えめにできる。なによりもタダでもらえる軍艦としては状態も良い。

現用の「ハミルトン」級よりも向いている。アメリカが供与した沿岸警備隊の3000トン級のカッターだ。日本では巡視船と表記されるが、必要に応じて艦隊に編入される軍艦である。この船は悪くはないが、不便は残る。乗員数は多めに必要だ。

エンジンの構成は同じだが、ガスタービンは黎明期の旧式品である。しかも、ベトナム戦争に参加したほどの老齢艦である。酷使されてもおり、状態も良好ではない。

それが「あぶくま」級取得に熱心となった理由だろう。当初の交渉では、むしろ高級兵器の譲渡を求めていた印象がある。ただ、同級は実用性が高く、フィリピンでも扱いやすい。そのため本命となった。いまや、日本との軍事会談において最初に持ち出す案件である。

日本もそれに応じる姿勢を示している。日本にとっても、さして惜しくない軍艦だ。国有財産上の耐用年数は28年だが、それより10年も長く使っている。しかも退役後は屑鉄にする決まりになっている。

譲渡で中国の足を引っ張れるなら好都合だ。他国が嫌がる中国との対立を、フィリピンは自ら引き起こしてくれるのである。

そのため、日本側で整備したうえで引き渡すだろう。大砲は分解整備するか、状態の良い余剰砲に載せ替える。エンジンや舵取機、後進に必要なスクリュー翼の角度調節機構も、可能な範囲で分解整備をする。傷んだ配管についてもできる範囲で新品にする形だ。

2/4 PAGES