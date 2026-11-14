金正恩の異例の｢日帰り訪中｣に隠された3つのカギ､12年放置された大橋と｢血盟｣復活､米朝対話への思惑

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北朝鮮の金正恩党総書記は2026年10月24日に突然、開通したばかりの「中朝鴨緑江大橋」を通って中国の丹東を訪れた。

ここでは中国の序列4位の王滬寧・全国政治協商会議主席と会談し、中国の朝鮮戦争での戦いを展示した博物館「抗美援朝記念館」を参観して帰国した。習近平総書記（国家主席）とは会わず、その日のうちに帰国した。

今回で6回目となる金正恩の訪中は異例の訪問だったと言える。この異例の日帰り訪中で、金正恩氏は何を示そうとしたのか。そこに隠された「3つのカギ」からその意味を探る。

大橋が示す「経済」、記念館が象徴する「血盟」、王滬寧との会談が示す「戦略的対話」。日帰り訪中を読み解くカギは、この3つだ。今回の訪中は、単独の出来事ではなく、中朝・ロ朝関係の連続した動きの中で捉える必要がある。

筆者は、金正恩が中国に対して経済協力の再始動と「血盟」の再確認を同時に示し、さらにアメリカとの対話をめぐる何らかの意思を中国側に伝えた可能性があるとみる。

12年間放置された「張成沢橋」とロ朝間の橋

第1のカギである「中朝鴨緑江大橋」は26年10月15日に開通したばかりだ。しかし、金正恩はこの時は開通式に参加しなかった。

この大橋は09年10月に中国の温家宝首相（当時）と金正日党総書記と建設で合意した橋だった。08年夏の健康悪化で後継問題を考え出した金正日は、後継体制安定のためにも中国との関係回復が必要と考えた。そういう中での温家宝訪朝の目玉合意が「中朝鴨緑江大橋」の建設であった。

1937年に着工し43年に開通した「中朝友誼橋」は鉄道と道路が敷設された併用橋だが、道路は1車線しかなく老朽化が進んでいた。そのため20トン以上の大型トラックは通行できなかった。

「中朝鴨緑江大橋」の建設工事は2010年から始まり14年にはほぼ完成した。建設費22億元（約520億円）は中国側が全額を負担したが、なぜか開通しなかった。北朝鮮側では税関などの施設や橋と連結する道路の建設がなされないまま放置された。

さらに開通が長く見送られた背景には、橋の建設に深く関与した張成沢・元国防委副委員長の粛清があったとみられる。その後20年からはコロナ禍が始まり、中朝間の往来も途絶えた。

この「中朝鴨緑江大橋」の開通をプッシュしたのは、ロシアとの間で開通した「ヤコフ・ノビチェンコ橋」だった。ロシアと北朝鮮は24年6月「包括的戦略パートナーシップ条約」を締結し、急速に関係を強化。北朝鮮はウクライナとの戦争でロシアに大量の砲弾を提供したばかりでなく、派兵まで行った。

プーチン大統領は24年6月に訪朝し、金正恩とロシアと北朝鮮を連結する道路橋の建設で合意した。ロ朝国境の豆満江を渡る橋としては1959年に開通した鉄道が通る橋があるだけで、車両が通る橋がなかった。ロシア極東のハサンと北朝鮮の羅先を結ぶ自動車道路は25年4月に着工した。

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